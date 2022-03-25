طالبوا بتدريسها في المناهج..انطلاق بطولة شطرنج في كرميان لمختلف الفئات العمرية (صور)

شفق نيوز / انطلقت، يوم الجمعة، بطولة للشطرنج في إدارة كرميان في إقليم كوردستان، بمشاركة 60 لاعباً من فئات عمرية مختلفة، فيما طالب مسؤولون بتدريس اللعبة في المدارس اسوة بالدول الأوروبية.

وقال مدير الشباب والرياضة في إدارة گرميان طلعت سعد الله لوكالة شفق نيوز إن "إنطلقت، اليوم، بطولة اللاعب الراحل (مسعود احمد)، في إدارة كرميان بمشاركة 60 لاعباً من مختلف مناطق العراق ولفئات عمرية مختلفة".

وأضاف أن "البطولة تتكون من 9 جولات بالنظام السويسري، مدة كل جولة 10 دقائق مع إضافة 5 ثوان لكل لاعب".

وبيّن سعد الله أن "لعبة الشطرنج تعد من أهم الالعاب التي تنمي مهارات التفكير وتنمية العقل"، مطالباً بـ"تدريس هذه اللعبة لطلبة المدارس أسوة بعدد من الدول الأوروبية".