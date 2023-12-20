طالباني يؤكد في اجتماع مع وفد أمريكي على تغيير شكل ادارة كركوك و"المتنازعة"

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، مع نائبة وزير الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند، ضرورة تغيير طريقة حكم كركوك والمناطق المتنازع عليها بما يخدم كافة المكونات، بناء على نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت أول أمس الاثنين.

وقال قوباد طالباني في بيان لمكتبه الاعلامي، ورد لوكالة شفق نيوز، انه التقى، اليوم، نائبة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، مؤكدا أنه "شدد على أنه بحسب نتائج الانتخابات يجب تغيير طريقة ادارة كركوك والمناطق المتنازع عليها بعدم تهميش اي طرف بما يخدم كافة المكونات.

وأضاف البيان أنه "فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة وحلفائها في العراق، اتفق الجانبان على أن بقاء الحلفاء والاستعداد الأكبر في كافة الجوانب في هذه المرحلة ضروري للاستقرار السياسي والأمني في العراق وإقليم كوردستان".