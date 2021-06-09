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طالباني يؤكد استعداد حكومة كوردستان لدعم المستثمرين الامريكيين في الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-09T12:39:31+0000
طالباني يؤكد استعداد حكومة كوردستان لدعم المستثمرين الامريكيين في الاقليم

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قوباد طالباني، يوم الأربعاء، استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين الامريكيين، فيما شدد على ضرورة مراجعة النظام المصرفي لدعم الاستثمار.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن طالباني استقبل في اربيل القنصل العام الأمريكي في الاقليم روبرت وولر مع وفد امريكي ضم عدداً من الخبراء في مجال تطوير القطاع الخاص، للتباحث حول السبل الكفيلة بتطوير مشاريع القطاع الخاص وضرورة الاهتمام بالمشاريع المهمة التي تنفذها الشركات في هذا القطاع.

وسلط المجتمعون الضوء على أهمية تشجيع المستثمرين الأمريكيين لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في إقليم كوردستان، وأبدى طالباني استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لهم.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى ضرورة مراجعة النظام المصرفي في الإقليم لدعم الاستثمارات والمستثمرين وتعزيز القطاع الخاص.

كما ناقش اللقاء مسألة تطبيق قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١، حيث أبدى القنصل الأمريكي دعمه الكامل لمساعي الحكومة في هذا الصدد.

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