طالباني ينتقد قانون الانتخابات في إقليم كوردستان ويدعو إلى تشريع آخر بدلا منه

شفق نيوز/ انتقد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، القانون الحالي للانتخابات التشريعية في الإقليم، داعيا إلى تشريع قانون جديد.

وقال طالباني خلال استضافته في ملتقى "ميري" لشؤون الشرق الأوسط المنعقد في مدينة اربيل، إنه يؤيد إجراء الانتخابات في الإقليم شريطة ألّا ترافقها الخروقات، وان تكون انتخابات نزيهة وشفافة.

واستدرك القول "لا ارى من الجيد إجراء الانتخابات وفق قانونها الحالي لأنها لن تكون نزيهة ولا شفافة"، مضيفا "نحن بحاجة الى قانون لا يكون مفصل على مقاسات حزب ما، وأن يشعر معه الجميع بأنه يحفظ العدالة واصوات الناخبين".

وشدد على أنه يتعين على برلمان كوردستان إصلاح قانون الانتخابات و بالتعاون مع المتخصصين في الأمم وبالاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في صياغة القانون والتصويت عليه".

وحول التحديات التي واجهها اقليم كوردستان، قال طالباني إنها تمثلت بقطع حصة الإقليم من الموازنة، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إضافة مواجهة الحروب، وإضراب الموظفين بالمؤسسات والدوائر الحكومية، مؤكدا أنه تمكنا من تخطي هذه الصعاب والتحديات والنأي بالحكومة عن الصراع بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).

ونوه إلى أن من جملة الضغوطات التي واجهتها الحكومة تركها من قبل المجتمع الدولي بسبب الإستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان في العام 2017، مؤكدا "ولكننا تمكنا من تخطي هذه التحديات والصعاب، وكل هذا حدث في الحكومة السابقة برئاسة الأخ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني".