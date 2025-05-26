طالباني يلوح بتصعيد مفاوضات تشكيل حكومة كوردستان: لا تتفاجأوا من مطالبنا الجديدة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني الكوردستاني قوباد طالباني، يوم الاثنين، أن العملية التفاوضية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني ما تزال مستمرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، مرجحا طرح مطالب جديدة على طاولة التفاوض.

وقال طالباني، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام في السليمانية بينها وكالة شفق نيوز، إنه "في الاجتماعات السابقة كانت لدينا مجموعة من المطالب، وفي الاجتماعات المقبلة من الممكن أن تكون لدينا مطالب جديدة".

وأضاف أن "كل شيء قابل للتغيير، فلا تتفاجأوا إذا طرح الاتحاد الوطني الكوردستاني مطالب جديدة خلال الاجتماعات المقبلة".

وفي وقت سابق أكد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، درباز كوسرت رسول، أن الحديث عن حكومة "50 بـ 50" لم يعد واقعاً ولا يمكن التعامل مع الأمر بالأرقام، فيما أوضح أن المفاوضات مع الحزب الديمقراطي ما تزال مستمرة.

وشدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في 15 من الشهر الجاري على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تمتلك برلماناً واحداً وقوة بيشمركة موحدة، محذراً من تشكيل حكومة على أساس مبدأ "50 بـ 50"، معتبراً أن عدم تشكيل حكومة أفضل من تشكيل حكومة على ذلك الأساس.