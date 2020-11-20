سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

طالباني يكشف عن تغيير نمط عمل حكومة إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-20T09:56:57+0000
طالباني يكشف عن تغيير نمط عمل حكومة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان يوم الجمعة إن حكومة الإقليم تمتلك برنامجا معداً لتحويل اعمال اغلب الدوائر الى النظام الالكتروني، مبينا ان نظام استيفاء الضراب في الاقليم اصبح الكترونيا.

وقال طالباني في كلمة له خلال مشاركته في أسبوع العمل العالمي في السليمانية اليوم الجمعة، انه "من الضروري ان تواكب حكومة الاقليم العصر، وان تقدم التسهيلات للقطاع الخاص في شتى المجالات".

وانتقد نائب رئيس الحكومة قوانين العمل في الاقليم، قائلا انها "لا تساعد على تقديم التسهيلات للقطاعات المختلفة لانها بالاساس كُتبت للقطاع العام".

وتابع بالقول انه "من الآن وبجانب خطوات تأسيس الحكومة الالكترونية نعمل على تعديل جزء من القوانين بما يخدم ويشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص بما يحفظ حقوقهم كما في القطاع العام".

related

حكومة كوردستان تحقق بفساد يصل لـ40 مليون دولار بالمنافذ الحدودية للإقليم

Date: 2019-12-18 12:02:35
حكومة كوردستان تحقق بفساد يصل لـ40 مليون دولار بالمنافذ الحدودية للإقليم

إقليم كوردستان يكثف المساعي للحد من التهرب الضريبي

Date: 2020-06-03 23:57:41
إقليم كوردستان يكثف المساعي للحد من التهرب الضريبي

رئيس برلمان كوردستان تخاطب تركيا: علمنا دستوري

Date: 2019-07-19 20:02:35
رئيس برلمان كوردستان تخاطب تركيا: علمنا دستوري

حكومة كوردستان: اشخاص متنفذون يمنعون وصول الغاز السائل الى اربيل ودهوك

Date: 2020-02-02 13:26:57
حكومة كوردستان: اشخاص متنفذون يمنعون وصول الغاز السائل الى اربيل ودهوك

وزير في حكومة كوردستان يحسم موعد زيارة وفد الاقليم الى بغداد

Date: 2020-08-23 08:56:04
وزير في حكومة كوردستان يحسم موعد زيارة وفد الاقليم الى بغداد

حكومة اقليم كوردستان تصدر بيانا بشأن القبض على المنفذ لهجوم اربيل

Date: 2019-07-20 17:03:46
حكومة اقليم كوردستان تصدر بيانا بشأن القبض على المنفذ لهجوم اربيل

حكومة الاقليم تدخل على خط ازمة "هورامي" وتطالب رجال الدين بعدم الاستخفاف بالفنانين

Date: 2019-08-17 17:56:57
حكومة الاقليم تدخل على خط ازمة "هورامي" وتطالب رجال الدين بعدم الاستخفاف بالفنانين

حكومة كوردستان تدعو الدول العربية لمساعدة الاقليم والعراق في حرب داعش

Date: 2020-02-15 18:05:32
حكومة كوردستان تدعو الدول العربية لمساعدة الاقليم والعراق في حرب داعش