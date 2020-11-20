طالباني يكشف عن تغيير نمط عمل حكومة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان يوم الجمعة إن حكومة الإقليم تمتلك برنامجا معداً لتحويل اعمال اغلب الدوائر الى النظام الالكتروني، مبينا ان نظام استيفاء الضراب في الاقليم اصبح الكترونيا.

وقال طالباني في كلمة له خلال مشاركته في أسبوع العمل العالمي في السليمانية اليوم الجمعة، انه "من الضروري ان تواكب حكومة الاقليم العصر، وان تقدم التسهيلات للقطاع الخاص في شتى المجالات".

وانتقد نائب رئيس الحكومة قوانين العمل في الاقليم، قائلا انها "لا تساعد على تقديم التسهيلات للقطاعات المختلفة لانها بالاساس كُتبت للقطاع العام".

وتابع بالقول انه "من الآن وبجانب خطوات تأسيس الحكومة الالكترونية نعمل على تعديل جزء من القوانين بما يخدم ويشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص بما يحفظ حقوقهم كما في القطاع العام".