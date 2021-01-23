طالباني يعلن شفاءه من فيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم السبت، عن شفائه التام من فيروس كورونا، وفيما وجه شكره لكل الذين سألوا عنه، طالب الجميع بالاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصحية.

وجاء في تغريدة لطالباني على تويتر، انه بعد اجراء الفحوصات اللازمة تبين انه لم يعد يحمل فيروس كورونا، موجها شكره لجميع الذين سألوا عن صحته وتمنوا له الشفاء.

وطالب طالباني، الجميع مرة أخرى، بان يلتزموا بالتعليمات الصحية ووقاية انفسهم وأحبائهم من هذا الفيروس.