طالباني يعلن شفاءه من فيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم السبت، عن شفائه التام من فيروس كورونا، وفيما وجه شكره لكل الذين سألوا عنه، طالب الجميع بالاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصحية.
وجاء في تغريدة لطالباني على تويتر، انه بعد اجراء الفحوصات اللازمة تبين انه لم يعد يحمل فيروس كورونا، موجها شكره لجميع الذين سألوا عن صحته وتمنوا له الشفاء.
وطالب طالباني، الجميع مرة أخرى، بان يلتزموا بالتعليمات الصحية ووقاية انفسهم وأحبائهم من هذا الفيروس.
سڵاو ئازیزان، پاش پشکنینم ئەمرۆ دەرکەوت کە چیتر هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنا نیم. لێرەوە سوپاسی هەموو ئەو خۆشەویستانە دەکەم کە هەواڵیان پرسیوم و هیوای زوو چاك بوونەوەیان بۆ دەخواستم. جارێكیتر تكا دەكەم پابەند بن بە رێنماییە تەندروستییەکان و خۆتان و ئازیزانتان لەم ڤایرۆسە بپارێزن.— Qubad Talabani (@qubadjt) January 23, 2021