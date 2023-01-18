طالباني يعلن توسيع التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية

شفق نيوز/ اعلن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافيل طالباني، يوم الاربعاء، عن توسيع التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الاستثمار والزراعة وغيرهما.

وقال المكتب الاعلامي لطالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل القنصل العام الامريكي في اقليم كوردستان، ارفين هيكس، وتباحثا خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات وتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار والزراعة وإحياء البنية التحتية الاقتصادية للمنطقة ودور حرية التعبير والإعلام المستقل في دفع عجلة الديمقراطية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول الخطوات المتخذة لإحياء السوق والأعمال للمواطنين ونقل مطالب رجال الأعمال وأصحاب العمل إلى القنصل الأمريكي وطلب منهم المساعدة ودعم هذه العملية.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والقضاء على فلول داعش، قدم طالباني الشكر لقوات التحالف على دورها المستمر ودعمها في العمليات ضد الإرهابيين والمضي قدما نحو الاستقرار في المنطقة.