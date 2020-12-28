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طالباني يعلن الاتفاق بين بغداد وكوردستان حول الميزانية وينتظر تنسيقاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-28T12:58:25+0000
طالباني يعلن الاتفاق بين بغداد وكوردستان حول الميزانية وينتظر تنسيقاً

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، الإثنين، الوصول لإتفاق مع الحكومة العراقية حول ميزانية 2021،

وقال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع برلمان كوردستان، "نحن على استعداد لتسليم 250 ألف برميل يوميا للحكومة الاتحادية و أكدنا لهم ذلك لأكثر من مرة".

وأضاف "نحن بحاجة الى تنسيق اكثر بين القوى السياسية الكوردية لتمرير قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي حسب الحصة التي حددت للاقليم".

وبين "وخلال اجتماعنا اليوم قدمنا جميع الملفات الى البرلمان واكدنا لهم ان حكومة الاقليم دائما حاولت الوصول الى اتفاق حتى مع الحكومات السابقة كحكومة عادل عبدالمهدي والحكومة الحالية برئاسة الكاظمي".

كما أكد أن يوم غد سيكون هناك اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني أنه سيشارك فيه، دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

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