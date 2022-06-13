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طالباني يعلن اعتقال منتسبي امن "قاموا بسلوك غير مهني"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-13T12:17:18+0000
طالباني يعلن اعتقال منتسبي امن "قاموا بسلوك غير مهني"

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين، عن اعتقال منتسبي امن في محكمة السليمانية "قاموا بسلوك غير مهني".

وكتب طالباني عبر حسابه بموقع فيسبوك: "للأسف  قام عدد من منتسبي الشرطة في محكمة السليمانية اليوم بسلوك غير مهني ولا إنساني مع عدد من المواطنين".

واضاف انه "بعد علمها بالحادثة من خلال رؤية تسجيل الفيديو، اعتقلت القوات الأمنية على الفور جميع المخالفين"، مبينا ان "المخالفين سيواجهون عقوبة قانونية".

وقدم طالباني الاعتذار عبر منشوره قائلا  "أعتذر من المواطنين الذين عوملوا بهذه الطريقة، وأؤكد لهم أن المخالفين سيعاقبون، وأطلب منهم تقديم شكوى ضد الشرطة بأنفسهم".

ولفت إلى أن "واجب الشرطة والأمن هو رفع مستوى الوعي بين موظفيها حول المهنية واحترام كرامة المواطنين".

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