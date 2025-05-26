طالباني يعقد آمالاً على التوافق مع الديمقراطي الكوردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، يوم الاثنين، أنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن طالباني استقبل في مقر إقامته بدباشان، القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان، أندرو بيزلي، وجرى خلال اللقاء بحث الملفات المتعلقة بالإقليم والعراق، مع التأكيد على أهمية استمرار العلاقات والتفاهم بين الأطراف لتجاوز التحديات الراهنة.

وتناول الاجتماع أيضاً مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، حيث أكد طالباني أن رؤية الحكم المشترك م تزال قائمة، ويجب أن تكون أساساً لبرنامج عمل الكابينة المقبلة، معرباً عن أمله في أن يتوصل وفدا التفاوض من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي إلى نتائج في حواراتهما بشأن تقاسم المناصب.

كما شكلت الانتخابات البرلمانية في العراق محوراً آخر للنقاش، حيث شدد الجانبان على ضرورة إجراء انتخاباتنزيهةوشفافة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني الكوردستاني قوباد طالباني، أن العملية التفاوضية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني ما تزال مستمرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، مرجحاً طرح مطالب جديدة على طاولة التفاوض.

وقال طالباني، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام في السليمانية بينها وكالة شفق نيوز، إنه "في الاجتماعات السابقة كانت لدينا مجموعة من المطالب، وفي الاجتماعات المقبلة من الممكن أن تكون لدينا مطالب جديدة".

وأضاف أن "كل شيء قابل للتغيير، فلا تتفاجأوا إذا طرح الاتحاد الوطني الكوردستاني مطالب جديدة خلال الاجتماعات المقبلة".

وفي وقت سابق أكد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، درباز كوسرت رسول، أن الحديث عن حكومة "50 بـ 50" لم يعد واقعاً ولا يمكن التعامل مع الأمر بالأرقام، فيما أوضح أن المفاوضات مع الحزب الديمقراطي ما تزال مستمرة.

وشدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في 15 من الشهر الجاري على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تمتلك برلماناً واحداً وقوة بيشمركة موحدة، محذراً من تشكيل حكومة على أساس مبدأ "50 بـ 50"، معتبراً أن عدم تشكيل حكومة أفضل من تشكيل حكومة على ذلك الأساس.