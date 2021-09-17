طالباني يطمئن بشأن أمن السليمانية بعد اغتيال قيادي عمالي

شفق نيوز/ أدان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان اغتيال القيادي في الحزب العمال الكوردستاني شكري سرحد في مدينة السليمانية اليوم الجمعة.

وقال طالباني في بيان أنه "يدعو الاجهزة الامنية الى العمل ليلا ونهارا لاعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".

وأضاف "السليمانية مدينة مستقرة وآمنة والجميع قادرون على العيش في ظل الاستقرار دون تفرقة بين اي احد".

واتهمت لجنة العلاقات الخارجية في حزب العمال الكوردستاني خلال بيان، المخابرات التركية باغتيال ياسين بولوت واسمه الحركي (شكري سرحد).

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شرطة السليمانية إن رجلاً من (شمال كوردستان) تعرض لإطلاق على الطريق الرئيس في منطقة "چوارچرا" وبالقرب من مركز الشرطة ليفارق الحياة في حينها، مشيرة إلى أنه لوحظت أربع رصاصات في جسده.