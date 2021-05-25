طالباني يدعو لإجراءات سريعة لإيقاف حالات العنف ضد النساء بالإقليم

شفق نيوز/ أشرف قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في الإقليم، اليوم الثلاثاء، على اجتماع خاص حول تزايد حالات الانتحار والعنف ضد النساء في إقليم كوردستان، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم.

وفي الاجتماع، الذي حضره الوزراء المعنيون والجهات والمؤسسات ذات العلاقة، تباحث المجتمعون بشأن حالات الانتحار والعنف ضد النساء التي سجلت في الفترة الماضية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ووضع خطط مناسبة لإيقاف هذه الحالات.

وأكد نائب رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ جملة من الخطوات السريعة عن طريق القنوات المختلفة بنشر التوعية الأسرية وتطبيق أحكام القانون بتنفيذ أوامر الاعتقال ضد المتهمين بقضايا تتعلق بالعنف ضد النساء وتنفيذ العديد من الدورات وورش العمل للضباط والمتحدثين باسم الوزارات والمؤسسات حول مباديء المساواة.

وقرر الاجتماع بقاء القضايا المرفوعة في مراكز إيواء النساء المعنفات نافذة لحين انتهاء الاستشارات مع المراكز الخاصة مع ضرورة التمييز بين قضية وأخرى وفقاً لنوعية وخصوصية كل قضية، بالإضافة إلى رصد مخصصات مالية لإعادة ترميم مراكز الايواء.

وأكد الاجتماع أيضاً على ضرورة ان يتخذ المجلس الأعلى للمرأة في الإقليم إستراتيجية خاصة لمنع حالات العنف ضد النساء بالتشاور مع الوزارات والأطراف المعنية وطرحها على الحكومة لتدخل حيّز التنفيذ.

كما قرر الاجتماع تشكيل هيئة لمتابعة نسبة الالتزام بميثاق الشرف بين المنظمات ومؤسسات الإعلام، مع التأكيد على عدم السماح بالتجاوزات على تعليمات الوزارات والمؤسسات المعنية والمباديء المهنية والدولية الخاصة بتغطية القضايا المتعلقة بالنساء.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى دور رجال الدين وضرورة ان يكون لهم دور مهم في خطبهم الدينية لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء.

كما قرر الحاضرون الاستفادة من طاقات الباحثين الاجتماعيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز روح الثقة، والتأكيد على عدم الانسياق وراء ما يؤدي إلى اليأس والانتحار.