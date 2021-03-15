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طالباني يدعو الأطراف الكوردية لفتح صفحة جديدة خالية من الصراعات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-15T19:00:35+0000
طالباني يدعو الأطراف الكوردية لفتح صفحة جديدة خالية من الصراعات

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قوباد طالباني، يوم الاثنين، قيادات الاطراف السياسية الكوردستانية الى تكريم إحياء ذكرى عمليات الأنفال وضحايا كوردستان بـ"توحيد الصفوف" للبدء بمرحلة جديدة من العمل السياسي الخالي من الصراعات.

وغرّد طالباني، القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، على حسابه في تويتر، وتابعته وكالة شفق نيوز، قائلا ان "تقويمنا السنوي الكوردي مليء بالذكريات الأليمة، في شهر آذار، بل وفي كل سنة، وما نقوم به هو إصدار بيانات الإدانة والاستنكار".

وتساءل طالباني "كل هذه البيانات والمنشورات ماذا كانت ثمرتها، هل ان كل هذه التضحيات والدماء لم تكف لنستيقظ تجاه المسائل والخطوط الحمراء الوطنية؟".

وتابع "غدا تصادف ذكرى قصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية، فدعونا نقرر غدا في حلبجة إعلان يوم 14 نيسان الذي يصادف ذكرى حملات الانفال، يوم استذكار جميع ضحايا كوردستان، حلبجة والانفال وسنجار والبارزانيين والفيليين وجميع الشهداء والمؤنفلين في طريق تحرر كوردستان، ونجعله دافعا لنا لبدء مرحلة جديدة للحياة السياسية".

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