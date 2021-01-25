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طالباني يتوجه الى بغداد لتثبيت اتفاق الموازنة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-25T13:31:03+0000
طالباني يتوجه الى بغداد لتثبيت اتفاق الموازنة

شفق نيوز/ توجە‌ نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين، الى العاصمة الاتحادية بغداد، كرئيس للوفد الكوردي المفاوض.  

وقال سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم طالباني، لوكالة شفق نيوز، إن طالباني توجه، اليوم، الى بغداد لتثبيت الاتفاق المبرم في نهاية 2020، بين حكومتي العراق والاقليم وتحديد حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة للعام 2021.

ووصل وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يوم امس الاحد الى العاصمة بغداد لخوض جولة جديدة من المباحثات من أجل تأمين حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

وضم الوفد كلا من: وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

وتجري اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ومنذ أكثر من أسبوعين سلسلة من الاجتماعات في مبنى البرلمان بهدف جمع الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة.

ويقول برلمانيون وسياسيون إن الموازنة تحتاج الى توافق سياسي لذا فإن وفداً سياسياً من الاقليم سيزور بغداد في وقت لاحق من هذا الأسبوع بهدف التوصل الى اتفاق مع الكتل في عدم عرقلة تمرير حصة كوردستان في الموازنة.

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