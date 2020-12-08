طالباني يترأس وفداً كوردياً رفيعاً يتوجه غداً إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان قوباد طالباني سيترأس وفدا رفيعا للتوجه الى بغداد يوم غد الاربعاء لمواصلة المباحثات بهدف التوصل لاتفاق بشأن المستحقات المالية للاقليم في مشروع قانون الموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2021.

وجاء في بيان للمتحدث باسم نائب رئيس حكومة الاقليم، سمير هورامي ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوباد طالباني سيتوجه يوم غد الاربعاء الى بغداد على رأس وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو مواصلة المباحثات والتوصل لاتفاق بشأن المشكلات العالقة وخصوصا المسائل المالية وتثبيت المستحقات المالية لاقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2021.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان آوات جناب في مؤتمر صحفي أن حكومة الإقليم أبلغت بغداد بأنها ستلتزم بقانون تمويل العجز المالي "الاقتراض" لصرف مستحقات الإقليم المالية.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجه الخميس رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يطالبه فيها بالالتزام بالاتفاق المبرم بينهما في آب/أغسطس الماضي والذي يتضمن ارسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار شهريا للإقليم.

وقال بارزاني إن إقليم كوردستان لم يستلم أي مبلغ للأشهر أيار، حزيران، تموز، تشرين الأول لعام 2020، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة رغم إدراجها ضمن تخصيصات وزارة الدفاع.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على هذا المبلغ بعد استقطاع الحكومة الاتحادية جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية.

وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها آنذاك عادل عبد المهدي، إن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.

ومنذ ذلك الوقت تكابد حكومة الإقليم لتأمين رواتب الموظفين.

وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ الأسبوع الماضي على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن.