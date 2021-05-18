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طالباني يبلغ القنصل الألماني "تحسن" علاقة أربيل وبغداد ويبحثان الانتخابات العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-18T16:47:25+0000
طالباني يبلغ القنصل الألماني "تحسن" علاقة أربيل وبغداد ويبحثان الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ التقى نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الثلاثاء، القنصل العام الالماني في اربيل كليمنس سيمتنر، وبحث معه العلاقات بين اربيل والحكومة الاتحادية ومجموعة من المسائل الاخرى.

وقال طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تمرير الموازنة العراقية العامة لسنة 2021 تحسنت العلاقات بين الاقليم وبغداد بشكل جيد جدا، معلنا ان "الوفد التفاوضي للاقليم سيزور بغداد خلال الاسبوع المقبل لتحديد اليات تنفيذ قانون الموازنة".

واضاف البيان انه "في قسم اخر من الاجتماع ناقش الجانبان الانتخابات العراقية المقبلة ، مبينا ان الجانبين كانا متفقين في الاراء بضرورة العمل باتجاه اجراء انتخابات نزيهة".

وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش اخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة والاقليم وبهذا الصدد كان الجانبات متوافقين في الرأي بانه يتوجب على حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وجميع الاطراف السياسية بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للعمل بشكل اكبر من اجل ترسيخ الاستقرار في العراق واقليم كوردستان".

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