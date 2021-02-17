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طالباني يبحث مع السفير الامريكي الحوارات بشأن حصة الاقليم من الموازنة وقصف اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-17T15:16:25+0000
طالباني يبحث مع السفير الامريكي الحوارات بشأن حصة الاقليم من الموازنة وقصف اربيل

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني خلال لقائه مع السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر، اليوم الاربعاء، اخر التطورات على الساحة العراقية واقليم كوردستان وسير مفاوضات وفد الاقليم مع بغداد بشأن الموازنة والهجوم الصاروخي الذي استهدف اربيل امس.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لطالباني ورد لوكالة شفق نيوز، انه خلال زيارته الى بغداد، التقى طالباني اليوم الاربعاء، في بغداد مع السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر.

واشار البيان الى ان طالباني تحدث عن الحوارات التي يجريها وفد الاقليم في بغداد بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021 والاجتماعات واللقاءات مع الاطراف المعنية.

ووفقا فإن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل كان جزءا اخر من المباحثات بين الجانبين، لافتا الى انهما شددا على ضرورة حماية امن العراق وكوردستان.

واشار البيان الى ان الحديث عن الاوضاع السياسية واخر التطورات في اقليم كوردستان كان محورا اخر في اللقاء.

 

 

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