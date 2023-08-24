طالباني وفيدان يجتمعان بأربيل ويبحثان عدة ملفات

شفق نيوز/ التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني في أربيل، في إطار زيارته الرسمية إلى بغداد وأربيل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الخميس عبر منصة "إكس"، إن فيدان التقى طالباني في إطار لقاءاته الدبلوماسية في أربيل، عاصمة الإقليم.

ولم يتضمن البيان أي معلومات حول مضمون اللقاء.

ووصل فيدان العراق الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، التقى فيها عددا من المسؤولين في العاصمة بغداد وأربيل.

من جانبه ذكر بيان لمكتب طالباني، أن “الجانبين ناقشا خلال الاجتماع العلاقات بين الإقليم وتركيا وحل الخلافات القائمة وعلى رأسها ملف مطار السليمانية الدولي، وأن الطرفين أكدا على أهمية تمتين العلاقات في المجالات المختلفة ولا سيما المجال التجاري”.

وأضاف البيان ان الجانبين بحثا ايضا "الخلافات بين الإقليم وبغداد وضرورة حلها عبر الحوار والتفاهم.

كما بحثا "زيادة التنسيق لمكافحة تفشي المخدرات".

وقال طالباني إن المشكلات المتعلقة بحصة إقليم كوردستان المالية مازالت مستمرة رغم المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى "تأثير تشرذم القوى الكوردستانية سلبا على عدم حل المشكلات بين الإقليم وبغداد، خاصة ما يتعلق منها بملف الموازنة”.