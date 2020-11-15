سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

طالباني وفائق يشتركان بصفتهما الرسمية بإجتماع الرئاسات بعد قرار حزبهما

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-15T07:52:24+0000
طالباني وفائق يشتركان بصفتهما الرسمية بإجتماع الرئاسات بعد قرار حزبهما

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الاحد بأن كلاً من قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، وريواز فائق رئيسة برلمان الإقليم سيشتركان بصفتهما الرسمية في إجتماع الرئاسات الثلاث بعد مطالبة الاتحاد الوطني الكوردستاني بتأجيله الى وقت آخر.

وطالب حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت بإرجاء اجتماع مقرر غداً لرئاسات إقليم كوردستان مع الاطراف السياسية الكوردية وممثلي الاقليم في بغداد إلى إشعار غير مسمى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طالباني وفائق عقدا اجتماعاً من اجل توحيد مواقف الاتحاد الوطني بعد مطالبة قيادة الاتحاد بتاجيل الاجتماع الى وقت آخر.

واضاف المصدر انهما سيشاركان في اجتماع الرئاسات بصفتهما الرسمية وليسا كقيادات في الاتحاد الوطني.

related

حكومة كوردستان: عازمون على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين

Date: 2019-10-07 18:14:04
حكومة كوردستان: عازمون على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين

برلمان كوردستان يكشف للاتحاد الأوروبي سبب تجدد مشاكل الموازنة العراقية سنوياً

Date: 2019-10-16 19:41:58
برلمان كوردستان يكشف للاتحاد الأوروبي سبب تجدد مشاكل الموازنة العراقية سنوياً

برلمان كوردستان ومجلس الوزراء يجتمعان لبحث قضايا تصب بخدمة المواطنين

Date: 2019-08-07 18:49:03
برلمان كوردستان ومجلس الوزراء يجتمعان لبحث قضايا تصب بخدمة المواطنين

اليونان تبحث مع كوردستان رفع الاستثمار وزيادة الرحلات الجوية

Date: 2019-09-30 20:17:32
اليونان تبحث مع كوردستان رفع الاستثمار وزيادة الرحلات الجوية

طالباني: كوردستان لن يكون جزءاً من أي صراع ووضع العراق يتطلب توحيد المواقف

Date: 2020-01-30 15:03:49
طالباني: كوردستان لن يكون جزءاً من أي صراع ووضع العراق يتطلب توحيد المواقف

برلمان كوردستان يناقش تداعيات الهجوم التركي وبدء النزوح من سوريا

Date: 2019-10-14 21:36:31
برلمان كوردستان يناقش تداعيات الهجوم التركي وبدء النزوح من سوريا

برلمان كوردستان يصادق على تعديل النظام الداخلي

Date: 2019-09-29 14:51:14
برلمان كوردستان يصادق على تعديل النظام الداخلي

أنقرة تعلن مقتل 5 عناصر من العمال الكوردستاني

Date: 2019-09-28 11:46:45
أنقرة تعلن مقتل 5 عناصر من العمال الكوردستاني