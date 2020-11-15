طالباني وفائق يشتركان بصفتهما الرسمية بإجتماع الرئاسات بعد قرار حزبهما

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الاحد بأن كلاً من قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، وريواز فائق رئيسة برلمان الإقليم سيشتركان بصفتهما الرسمية في إجتماع الرئاسات الثلاث بعد مطالبة الاتحاد الوطني الكوردستاني بتأجيله الى وقت آخر.

وطالب حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت بإرجاء اجتماع مقرر غداً لرئاسات إقليم كوردستان مع الاطراف السياسية الكوردية وممثلي الاقليم في بغداد إلى إشعار غير مسمى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طالباني وفائق عقدا اجتماعاً من اجل توحيد مواقف الاتحاد الوطني بعد مطالبة قيادة الاتحاد بتاجيل الاجتماع الى وقت آخر.

واضاف المصدر انهما سيشاركان في اجتماع الرئاسات بصفتهما الرسمية وليسا كقيادات في الاتحاد الوطني.