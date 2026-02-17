طالباني وعبدالواحد يبحثان تشكيل حكومتي كوردستان والاتحادية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

بحث رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، ورئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، يوم الثلاثاء، تشكيل حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، عقد اجتماعاً مع رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، في مدينة السليمانية".

وأضاف أن "الاجتماع يناقش مجمل الأوضاع السياسية العامة، وآخر التطورات على مستوى المنطقة، إلى جانب ملف تشكيل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

ووفقا للمصادر، فإن "اللقاء تطرق أيضاً إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، والعمل المشترك بما يسهم في تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وتحسين الأوضاع العامة".

وكان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، يوم 17 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، في قرية ألماني بمحافظة السليمانية، عقب الإفراج عنه من السجن بكفالة مالية.

وجاءت الزيارة لمناقشة مبادرة الحركة بشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة وتبادل الآراء حول مسار وآليات تشكيل الكابينة المقبلة، في إطار الحراك السياسي المستمر بين القوى الكوردستانية.

وكان عبد الواحد قد اعتُقل في آب/ أغسطس 2025 بتهمة تهديد نائب في برلمان الإقليم، وحكم عليه بالسجن خمسة أشهر قبل الإفراج عنه، وأعرب عن شكره للشخصيات والجهات الداعمة له.