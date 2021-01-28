طالباني وتولر يبحثان مسار المفاوضات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ اجتمع نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني في أربيل، يوم الخميس، مع السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر وبحثا مسار المفاوضات بين أربيل وبغداد.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن طالباني هنأ السفير الأمريكي بمناسبة بدء مهام الإدارة الجديدة، مذكّراً بالعلاقات القوية التي تجمع بين الرئيس بايدن وافراد إدارته والقيادة السياسية في الإقليم، متمنياً مزيداً من التطور في العلاقات بين أربيل وواشنطن في عهد الرئيس جو بايدن.

كما تطرق الجانبان إلى المباحثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأكد السفير الأمريكي دعم بلاده للمباحثات بين الجانبين.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات السياسية والأمنية على مستوى العراق، حيث بيّن طالباني بأن الانتخابات المرتقبة في العراق تعد عملية مصيرية للعراق وإقليم كوردستان، معرباً عن أمله بزيادة الدعم الدولي من قبل الحلفاء والأصدقاء لإدارة عملية انتخابية بعيدة عن التزوير والتلاعب.

كما تم التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان مستمرة في تنفيذ قانون الإصلاح في مختلف المجالات، وأشاد السفير الأمريكي بدور قوباد طالباني في دعم واستمرار الاصلاحات في الإقليم.

وقدم طالباني شرحاً وافياً حول ما أنجزته الحكومة في إطار قانون الإصلاح، وفق ما ورد في البيان.