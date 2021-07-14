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طالباني: من الآن وصاعداً سيكون السوق أكثر حرية بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-14T10:19:25+0000
طالباني: من الآن وصاعداً سيكون السوق أكثر حرية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ صرّح قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان يوم الأربعاء بأن السوق في الإقليم ستكتسب حرية أكثر، وستشهد منافسة شريفة وحركة بالأعمال.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم التجار في محافظة السليمانية.

وتحدث عن القطاع الخاص قائلا: إن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة لتقوية هذا القطاع، وأن يساند القطاع العام في توفير فرص العمل، وأن ينشط البنية التحتية الاقتصادية.

وشدد طالباني على أنه لا يمكن السماح لأحد التدخل في شؤون التجارة، ويحتكر السوق، مؤكد على أن واجب الأجهزة الأمنية هو توفير الاستقرار وحفظ حياة المواطنين، وينبغي لهم تجنب السياسة والصراعات الأخرى.

كما أشار في جزء آخر من حديثه إلى تقليل الروتين في الدوائر والمؤسسات الرسمية، وخطة الحكومة للقضاء على الروتين عبر تمشية الشؤون التجارية، ومعاملات المواطنين بشكل عام، مؤكدا أنه سيتم اختزال السلطات للمحافظات والمديريات بهدف تقليل الإجراءات الروتينية، وتوفير الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.

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