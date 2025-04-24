طالباني لوزير الخارجية الفرنسي: وحدة الكورد ضمانة الاستقرار في المنطقة

شفق نيوز/ بحث رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، مع وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، يوم الخميس، ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كوردستان وحماية حقوق الكورد في روجآفا، مؤكداً أن وحدة الكورد والدفاع عن حقوقهم هي ضمانة الاستقرار والسلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع طالباني مع وزير الخارجية الفرنسي في أربيل، وشارك في الاجتماع كلٌّ من قوباد طالباني ودرباز كوسرت رسول، وهما من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني.

وبحسب بيان لطالباني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شدّد بافل على أهمية تعزيز العلاقات الودية بين إقليم كوردستان وفرنسا، معرباً عن شكره وامتنانه للدعم والدور الذي أدته الحكومة والشعب الفرنسي في مختلف مراحل النضال.

وأشاد أيضاً بالدعم المستمر الذي قدمته فرنسا لإقليم كوردستان، مؤكّداً بالقول: "لن ننسى أبداً أصدقاءنا الذين وقفوا معنا ولم يتركوا جانبنا".

وتناول اللقاء أيضاً، وفق البيان، ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قوية وخدمية، قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي، كي يتمكّن الكورد من مواجهة التحديات بوحدة صف والعمل على خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم من موقع أقوى في بغداد.

كما شكّل الوضع في سوريا وروجآفا محوراً آخر من الاجتماع، حيث جرى التأكيد على ضرورة حماية حقوق جميع المكونات في إطار رؤية لسوريا جديدة، ولا سيما الكورد في روجآفا.

وشدّد بافل على موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني الوطني من هذه القضية، قائلاً إن "وحدة الكورد والدفاع عن حقوقهم هي ضمانة الاستقرار والسلام في المنطقة"، داعياً جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار والحلول السلمية لمعالجة الخلافات، معتبراً ذلك الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.