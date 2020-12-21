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طالباني: لن تبقى أزمة مالية بين بغداد وكوردستان خلال موازنة 2021

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-21T08:33:50+0000
طالباني: لن تبقى أزمة مالية بين بغداد وكوردستان خلال موازنة 2021

شفق نيوز/ قالت النائبة في البرلمان العراقي آلا طالباني، الإثنين، إن موازنة 2021 ستعالج الأزمة المالية الحالي بين بغداد وإقليم كوردستان.

وقال طالباني لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اتفاقيات ومفاوضات جارية بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كوردستان، لحل الأزمة المالية، مؤكدة بأن ميزانية 2021 تضمنت اتفاقات بين الحكومتين ولن تبقى أزمة مالية بينها".

وبشأن الأزمة المالية الحالية، قالت طالباني، "منذ مدة والقائمين على الحكومة العراقية أكدوا بأن البلد سيمر بأزمة مالية نتيجة رخص أسعار النفط العراقي، العراق دولة غنية، وعلى ما اعتقد بأن 93-94% من وارداته نفط، ولكن لم نستطع في السنوات السابقة ان نبحث عن أماكن او واردات غير النفطية لتعزيز الوضع الاقتصادي".

وأشارت الطالباني إلى أن أسعار النفط وشروط أوبك على تصدير النفط العراقي، إثر سلباً على الواقع الاقتصادي للبلد، الأمر الذي سبب أزمة اقتصادية كبيرة

وواصلت الطالباني حديثها قائلةً، "ما طرحته الحكومة من حلول لعلاج الأزمة الاقتصادية وسعر الدولار، يؤثر بشكل سلبي على الأسواق والفرد العراقي بطبيعة الحال".

وأستطردت قائلة، "الحلول تحتاج إلى مقومات وتحتاج إلى إجراءات كان من المفترض أن تسبق هذه الأزمة، في سبيل ان لا تأثر على حياة المواطنين والوضع المعيشي للأسرة العراقية".

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