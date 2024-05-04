طالباني لمجلس الشيوخ الامريكي: نرفض محاولات تأجيل انتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم السبت، رفضه أية محاولة لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان، المقرر إجراؤها في شهر حزيران المقبل.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الامريكي تألف من السيناتور تيد باد، والسيناتور جوني ايرنتس والوفد المرافق لهما، بحضور السفير الامريكي لدى العراق والقنصل الامريكي العام في اقليم كوردستان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة وانتخابات برلمان كوردستان وعدد آخر من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم طالباني شكره الى الولايات المتحدة الامريكية على دعمها ومساندتها لإقليم كوردستان وخاصة في مواجهة الارهاب وعملية الاصلاح في قوات البيشمركة.

كما ناقش الجانبان الاوضاع الامنية في العراق واقليم كوردستان والمنطقة، وأكدا ضرورة تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية والتحالف الدولي لمواجهة مخاطر الإرهاب، التي مازالت تهدد أمن العراق واقليم كوردستان والمنطقة.

وعن الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان وملف انتخابات برلمان كوردستان، اوضح قوباد طالباني موقفه وموقف الاتحاد الوطني الكوردستاني للوفد الضيف، وقال، "نرفض أية محاولة لتأجيل الانتخابات، كون ذلك يضر بشرعية مؤسسات اقليم كوردستان كما تعرض التجربة الديمقراطية في اقليم كوردستان الى الخطر".

ويأتي هذا الرفض، بعد بيان رسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الأربعاء الماضي أكد فيه أنه سـ"يتخذ الإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة".

وردّا على ذلك نفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن يكون ضد إجراء انتخابات برلمان كوردستان، مؤكداً أنه مع إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تضمن حقوق الشعب الكوردي ومكوناته.

وعن العلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد، اشار نائب رئيس مجلس الوزراء الى وجود تقدم كبير في ملف موازنة الاقليم ورواتب الموظفين، وقال، سنبذل جميع الجهود لمعالجة هذه المشكلة وباقي المسائل العالقة الاخرى بشكل جذري".

من جانبه اكد الوفد الامريكي دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان، واشار الى ان زياته تدل على التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع اقليم كوردستان.