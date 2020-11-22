طالباني: لا شرف في قتل امرأة

شفق نيوز/ تعليقا على قيام أشقاء بقتل شقيقتهم في قضاء كلار مركز ادارة كرميان باقليم كوردستان، اليوم الاحد، تساءل نائب رئيس اقليم كوردستان قوباد طالباني "متى نفهم انه لا شرف في قتل امرأة؟"

وقال طالباني "للاسف مرة اخرى صعقنا بجريمة ضد المرأة، للاسف تم العثور على امرأة اخرى مقتولة.. متى نفهم أنه ليس هناك اي شرف في قتل النساء؟!"

واضاف طالباني "اثمن ما قامت به قوات شرطة كلار لاعتقالها السريع للمتهمين على امل ان ينالوا عقابهم القانوني وان يكون عبرة للاخرين الذين يفكرون في قتل امرأة اخرى".

وكانت مديرية شرطة كلار قد اعلن عن العثور على جثة امرأة مشنوقة في دارها بمدينة كلار يوم الجمعة الماضية.

وجاء في بيان للمتحدث باسم شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري، ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ان وصل بلاغ يوم الجمعة الماضية العشرين من شهر تشرين الثاني الجاري، بوجود جثة في حي شارواني دوو في قضاء كلار توجهت المفارز فورا الى المكان الموما اليه وتبين أن امرأة متوفاة تدعى "م ا م" من مواليد 1994 كانت معلقة بحبل في بيتها.

واضاف البيان انه بحضور قاضي تحقيق كلار ومدير قسم شرطة مكافحة الاجرام في كرميان تم إجراء التحقيق في مكان الحادث، مبينا انه تم نقل جثة المرأة إلى معهد الطب العدلي في قضاء كلار بهدف إجراء الفحص.

وتابع انه بعد اقل من ساعتين تمكنت مفارز قسم شرطة مكافحة اجرام كرميان من اعتقال اربعة متهمين ثلاثة منهم من اشقاء المتوفاة وبعد التحقيق معهم أقروا بجرمهم بأنهم قاموا بفعلتهم بسبب مشكلة اجتماعية.

ونوه البيان الى انه المتهمين محتجزون حاليا وفقا لقرار القاضي استنادا على المادة 406 من قانون العقوبات.