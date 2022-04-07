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طالباني: إقليم كوردستان يمكنه أن يُصبح سلة غذائية لدول المنطقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-07T09:30:21+0000
طالباني: إقليم كوردستان يمكنه أن يُصبح سلة غذائية لدول المنطقة

شفق نيوز/ صرّح قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن الإقليم يمكنه أن يصبح سلة غذائية لدول المنطقة لوفرة المحاصيل الزراعية التي ينتجها.

جاء ذلك في لقاء جمعه على هامش منتدى دلفي الاقتصادي في اليونان، مع بسانوس دوكوس، مستشار الأمن القومي اليوناني، وقد ناقش الجانبان قضايا "مهمة"، بما في ذلك الإرهاب والغذاء، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لطالباني.

وفي جزء آخر من اللقاء، نوقشت مشكلة الغذاء، خاصة في المدة الماضية، والتي تعمقت بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

وتحدث قوباد طالباني عن ضرورة مزيد من الاهتمام بالقطاع الزراعي، قائلا إن إقليم كوردستان منطقة زراعية يمكنه أن يصبح سلة غذائية لدول المنطقة، ولهذا الغرض فإننا نرحب بالمستثمرين الأجانب للاستثمار في القطاع الزراعي.

كما بحث اللقاء تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان واليونان، وعلى وجه الخصوص اكد الجانبان على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

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