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طالباني: فلنجعل من خفض قيمة الدينار العراقي فرصة لزيادة المنتجات المحلية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-22T10:32:17+0000
طالباني: فلنجعل من خفض قيمة الدينار العراقي فرصة لزيادة المنتجات المحلية

شفق نيوز/ صرّحت وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان بيكرد طالباني يوم الثلاثاء بإمكانية جعل من انخفاض قيمة الدينار العراقي امام العملة الاجنبية وتحديدا الدولار فرصة لزيادة المنتجات الزراعية المحلية ومنافسة المستورد.

واشارت طالباني في مؤتمر صحفي عقدته اليوم خلال زيارتها "علوة اربيل الجديدة"، الى انشاء مشروع للبيوت الزجاجية الزراعية في المحافظة على مساحة ارض تُقدر بـ300 دونم، قائلة إن هذه البيوت يمكنها ان تغطي الحاجة من المحاصيل على مدار فصول السنة وهذا المشروع الذي يتم انشاؤه في اربيل مع مركز للبحوث النباتية سيسهم في تعزيز انتاج مختلف المحاصيل بهذا المجال.

واستطردت بالقول انه جرى تغيير كبير على سعر الصرف في العراق ونريد ان نجعل من هذا الامر فرصة لإيلاء الاهمية للمنتجات المحلية ونخلق توازنا في الاسواق المحلية مع اسواق دول الجوار من اجل الحيلولة دون ذهب العملة الصعبة الى خارج اقليم كوردستان.

ودشنت هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان مطلع الشهر الجاري ما تسمى محليا بـ"العلوة" وهي سوق كبيرة لبيع الخضر والفواكه بالجملة والمفرد على غرار "العلوة" الموجودة حاليا بهدف دعم البنى التحتية في الاقليم.

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