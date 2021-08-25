سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طالباني: إصلاح البيشمركة ليست يسيراً لكن الحكومة مصرة على إنجاحه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-25T10:25:55+0000
طالباني: إصلاح البيشمركة ليست يسيراً لكن الحكومة مصرة على إنجاحه

بغداد / أشرف نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الأربعاء، على اجتماع لوزارة البيشمركة تناول فيه كل ما يتصل بملف الإصلاح داخل الوزارة، مشددا على إصرار الحكومة لإنجاح خطة إصلاحها.

وأكد طالباني، خلال الاجتماع، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة أن تسير عملية الإصلاح بتوجه وطني نزيه يهدف إلى توحيد قوات البيشمركة في إطار مؤسسة رسمية وطنية".

وأشاد بدور قوات التحالف لتعاونها المستمر مع حكومة الإقليم في عملية إعادة تأهيل وتنظيم هذه القوات.

وأشار طالباني إلى استمرار الإصلاحات على أساس الخطط والخطوات التي اتفقت عليها حكومة إقليم كوردستان مع قوات التحالف.

كما دعا، الوزارة، إلى بذل قصارى جهدها لتنفيذ الخطوات المتفق عليها. ولم يخف بأن "العملية ليست سهلة لكن الحكومة مصرة على إنجاحها والتعاون مع كافة الأطراف المساهمة في هذا الشأن".

ثم تطرق وزير البيشمركة إلى الخطوات التي اُتخذت في مجال الإصلاح، ومتطلبات المرحلة المقبلة لتنفيذ المهام المحددة في مرافق الوزارة وقوات البيشمركة، وفق البيان.

كما ناقش الاجتماع كيفية حل المشاكل والعوائق التي تعترض طريق تنفيذ الخطط المتعلقة بمجال الإصلاحات.

related

طالباني ووفد أميركي يبحثان الاصلاحات وتوحيد البيشمركة

Date: 2020-02-24 19:49:18
طالباني ووفد أميركي يبحثان الاصلاحات وتوحيد البيشمركة

دعم فرنسي لقوات البيشمركة

Date: 2021-01-30 17:33:28
دعم فرنسي لقوات البيشمركة

أول تعليق من حزب العمال بعد التوتر مع البيشمركة

Date: 2020-11-04 16:07:30
أول تعليق من حزب العمال بعد التوتر مع البيشمركة

جريح في هجوم جديد لداعش على قوات البيشمركة

Date: 2021-05-11 20:24:44
جريح في هجوم جديد لداعش على قوات البيشمركة

قوباد طالباني يستذكر مناسبة ويلجأ للغة الاشارة لاحيائها

Date: 2019-09-24 09:09:20
قوباد طالباني يستذكر مناسبة ويلجأ للغة الاشارة لاحيائها

رئيس اركان البيشمركة: تدريب قواتنا من قبل التحالف الدولي سيستمر

Date: 2019-07-05 10:31:33
رئيس اركان البيشمركة: تدريب قواتنا من قبل التحالف الدولي سيستمر

البيشمركة تشارك بمراسم خاصة في باريس

Date: 2019-12-24 07:42:30
البيشمركة تشارك بمراسم خاصة في باريس

اندلاع اشتباكات بين البيشمركة والعمال الكوردستاني شمال دهوك

Date: 2021-07-24 11:02:14
اندلاع اشتباكات بين البيشمركة والعمال الكوردستاني شمال دهوك