طالباني: إصلاح البيشمركة ليست يسيراً لكن الحكومة مصرة على إنجاحه

بغداد / أشرف نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الأربعاء، على اجتماع لوزارة البيشمركة تناول فيه كل ما يتصل بملف الإصلاح داخل الوزارة، مشددا على إصرار الحكومة لإنجاح خطة إصلاحها.

وأكد طالباني، خلال الاجتماع، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة أن تسير عملية الإصلاح بتوجه وطني نزيه يهدف إلى توحيد قوات البيشمركة في إطار مؤسسة رسمية وطنية".

وأشاد بدور قوات التحالف لتعاونها المستمر مع حكومة الإقليم في عملية إعادة تأهيل وتنظيم هذه القوات.

وأشار طالباني إلى استمرار الإصلاحات على أساس الخطط والخطوات التي اتفقت عليها حكومة إقليم كوردستان مع قوات التحالف.

كما دعا، الوزارة، إلى بذل قصارى جهدها لتنفيذ الخطوات المتفق عليها. ولم يخف بأن "العملية ليست سهلة لكن الحكومة مصرة على إنجاحها والتعاون مع كافة الأطراف المساهمة في هذا الشأن".

ثم تطرق وزير البيشمركة إلى الخطوات التي اُتخذت في مجال الإصلاح، ومتطلبات المرحلة المقبلة لتنفيذ المهام المحددة في مرافق الوزارة وقوات البيشمركة، وفق البيان.

كما ناقش الاجتماع كيفية حل المشاكل والعوائق التي تعترض طريق تنفيذ الخطط المتعلقة بمجال الإصلاحات.