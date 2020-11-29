طالباني: سنعتقل من يعمل في المافيات ومن خلفهم

شفق نيوز/ تعهد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، اليوم الاحد، باعتقال جميع الاشخاص الذين يقومون بأعمال المافيا و"الذين خلفهم".

وجاءت تصريحات طالباني خلال لقاء صحفي رداً على تساؤلات الصحفيين، وأوضح خلالها أن المفاوضات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ستستمر، مبيناً أن هناك عدة محاور يتم التحاور بشأنها، ولكنه استدرك أن الحوارات والمفاوضات ليست سهلة وتحتاج الى العمل المستمر.

كما تطرق طالباني الى عمليات التهريب على الحدود والهجوم على التجار، لافتاً ان العمل المافيوي له وجود في جميع مناطق كوردستان.

واستدرك طالباني "اننا قررنا اعتقال جميع المافيات، وحتى اي شخص يقف خلفها".

وفي لقاء مع عدد من المؤسسات الاعلامية، أشار طالباني إلى عمليات التهريب والعمل المافيوي في حدود سلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني بالقول "نحن على علم بالتفصيل ونعرف من هم الذين يقومون بهذا العمل، وسنتخذ قريبا اجراءات مشددة جدا ضدهم".

وبشأن موقف الاتحاد الوطني من احتمال الحرب الداخلية اكد طالباني "الاتحاد لا يؤيد الحرب الداخلية ولن يصبح جزءا منها، بل بالعكس هو يقف بالضد من الاقتتال الاخوي، وخصوصا اذا كانت تلك الحرب بين البارتي (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) والبككة (حزب العمال الكوردستاني)، وهذا هو الموقف الرسمي للاتحاد الوطني".

وتطرق الحاضرون مفصلا عن قوت وحياة المواطنين وازمة الرواتب والازمة المالية، وعلى الرغم من مشكلات الادارة والمشكلات التي نشرت ظلالها على الاقليم مثل التهريب والعمل المافيوي والتعدي على المواطنين.

وبهذا الصدد اشار طالباني الى انهم في مباحثات مع البارتي (الديمقراطي) والاطراف الاخرى لتطبيق مسألة اللامركزية لجميع اقليم كوردستان، وعبر عن اعتقاده بانها ستصبح مصدر قوة لاقليم كوردستان، ومع ذلك رفض بشدة مبدأ الادارتين وشدد على انهم لايعملون ابدا لهذا الموضوع ويقفون ضده.