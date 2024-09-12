طالباني: زيارة بزشكيان فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات بين كوردستان وإيران

شفق نيوز/ اعتبر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "فرصة تاريخية" لتعزيز العلاقات بين الإقليم والجمهورية الاسلامية.

ووصف طالباني خلال رسالة نشرها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، هذه الزيارة بأنها تأكيد على استمرار وتطوير العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أرساها الرئيس الراحل جلال طالباني.

وأضاف أن هذه الزيارة تمثل فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات بين الإقليم وإيران في مختلف المجالات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية أن الرئيس الإيراني بعد وصوله إلى السليمانية توجه إلى مزار الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ووضع اكليلا من الزهور على قبره وكتب رسالة خطية في سجل الزيارات.

وأضاف مراسل الوكالة ان الرئيس الإيراني بعدها توجه إلى "دەباشان" التقى ببافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني وعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الحزب لمناقشة ملفات عديدة أهمها الملف الأمني، و بما يتعلق بتواجد الأحزاب الكوردية المعارضة لإيران في حدود جغرافية السليمانية.