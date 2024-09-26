طالباني: حل أزمة تمويل رواتب موظفي كوردستان تحرز تقدما رغم التحديات

شفق نيوز/ أكد قوباد طالباني، نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن جهود حل أزمة تمويل رواتب موظفي الإقليم تتقدم بشكل ملحوظ، رغم التحديات المستمرة.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به على هامش تفقده لمهرجان تسويق المنتجات المحلية في رانية، تابعته وكالة شفق نيوز، حيث أشار إلى دعم الحكومة الكامل للفلاحين والسعي نحو تعزيز تسويق المنتجات المحلية.

وفيما يتعلق بمشكلة رواتب الموظفين، وخاصة راتب شهر آب الماضي، أوضح طالباني أن حكومة اقليم كوردستان تواصل الحوار مع الحكومة الاتحادية لمعالجة هذه الأزمة، قائلاً: "نتقدم خطوة للأمام كل يوم، ورغم وجود بعض العوائق، إلا أننا نعمل بجد على تسجيل جميع الموظفين في نظام التسجيل البايومتري، إذ تعتمد الحكومة الاتحادية على هذا النظام في إرسال الرواتب".

كما تحدث طالباني عن الاستعدادات الجارية لإجراء التعداد السكاني المزمع في 20 نوفمبر 2024، مشيراً إلى الأهمية الكبرى لهذه العملية، خاصة في المناطق المتنازع عليها.

وأضاف أن وزارة التخطيط في إقليم كوردستان تنسق بشكل وثيق مع الحكومة الاتحادية لضمان أن يكون التعداد السكاني في خدمة البلاد بعيداً عن الأغراض السياسية.

و تعد أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان من أبرز التحديات التي تواجه حكومة الإقليم في ظل استمرار الخلافات المالية بين أربيل وبغداد، وهذه الأزمة تسببت في تأخير دفع الرواتب للموظفين، مما أثار استياءً شعبياً واسعاً.