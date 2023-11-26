طالباني: حكومة الإقليم أوفت بالتزاماتها وينبغي لبغداد إرسال حصة كوردستان من الموازنة

شفق نيوز/ صرّح قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، يوم الأحد، أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها، و يتعين على الحكومة الاتحادية ان تحذو حذوها بتنفيذ ما عليها من التزامات وان ترسل حصة كوردستان من الموازنة المالية العامة للبلاد.

وقال طالباني في تصريح ادلى به للصحفيين في السليمانية، انه يتعين ان تتوقف تلك الأعذار التي تقدمها الحكومة الاتحادية من أجل تأجيل ارسال حصة الاقليم من الموازنة أو تأجيل تمويل رواتب من يتقاضونها في كوردستان والذي هو حق طبيعي لهم".

وأضاف "كما أن حكومة الإقليم التزمت بقانون الموازنة العامة ينبغي للحكومة الاتحادية الالتزام بها ايضا وارسال حصة كوردستان".

هذا ومن المقرر أن يجري وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان زيارة إلى العاصمة بغداد غدا الاثنين للتباحث بشأن مسألة الرواتب وحصة الإقليم من الموازنة المالية العامة، واستئناف صادرات نفط كوردستان ومحافظة كركوك عبر ميناء جيهان التركي.