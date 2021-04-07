طالباني: تمرير الموازنة العامة بالاتفاق تجربة جيدة لحل المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني خلال لقائه القنصل البريطاني العام في اربيل، اليوم الاربعاء، ان تمرير قانون الموازنة العراقية العامة باتفاق جميع الاطراف العراقية تجربة جيدة من أجل حل جميع المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني بحث في لقاء مع القنصل البريطاني العام في اربيل جيمس سورنتون العلاقات بين الاقليم وبغداد بعد اقرار قانون الموازنة العراقية العامة لعام 2021.

واشار الى ان القنصل البريطاني اشاد بدور اقليم كوردستان ووفده المفاوض في مساعيهم لتمرير قانون الموازنة العراقية العامة، متمنيا ان تشهد العلاقات بين اربيل وبغداد تقدما افضل في قادم الايام.

واضاف البيان الى ان نائب رئيس الاقليم قوباد طالباني اكد بان تمرير قانون الموازنة جاء بمساعي جهود كل الاطراف وكانت تجربة جيدة لحل جميع المشكلات العالقة عبر الحوار والتفاهم.

وتابع البيان ان طالباني تطرق ايضا الى انه بعد اقرار الموازنة فان حكومة الاقليم تخطو خطوات جيدة لاعداد مشروع قانون ميزانية الاقليم وبذا تكون مفتوحة اليد في اتخاذ الخطوات نحو معالجات اكثر وتنفيذ المشاريع الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

كما اشار الى ان القنصل البريطاني اشاد في قسم اخر من الاجتماع بدور قوباد طالباني في مشروع الخدمات وتقليل الروتين في المؤسسات الحكومية، وبهذا الصدد اعلن طالباني ان احدى اهم اولويات الحكومة التقليل من الروتين وتقديم التسهيلات للمواطنين من اجل الاسراع في تقديم الخدمات.