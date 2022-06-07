طالباني تعلن عن مشروع يحدث "ثورة زراعية" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الثلاثاء، عن افتتاح مركز "مهم" للبحوث الزراعية في محافظة اربيل خلال الأشهر المقبلة بالتعاون مع المئات من الشركات الاجنبية.

جاء ذلك في كلمة لها على هامش مراسم وضع الحجر الأساس ثلاثة مشاريع في مدينة دهوك، وهي مشروع مطحنة الدقيق، ومشروع البيوت الزجاجية لزراعة الفواكه والخضروات، فضلاً عن مشروع تربية الأبقار وتصنيع الأغذية.

وقالت طالباني في الكلمة، ان هذه المشاريع ستكون سببا في التطور بمجال الاقتصاد في الإقليم وتوفير فرص العمل، مؤكدة ان هذه المشاريع من المشاريع الاستراتيجية المهمة.

وأضافت "تمكنا من انشاء عدة مشاريع استراتيجية في محافظات الإقليم كافة ويمكن أن نرى انتاج البعض منها قريبا".

وأردفت طالباني بالقول "تمكنا من افتتاح 12 مشروعا للألبان وبعضها في إطار التنفيذ، منوهة إلى أن قرابة 15 الف رأس من الماشية تتم تربيتها في تلك المشاريع ويتم استخدام حليبها في تصنيع منتجات الألبان.

كما أشارت إلى افتتاح 3 آلاف مشروع بيت زجاجي في عهد التشكيلة الحالية لحكومة الاقليم، والتي وفرت فرص عمل لقرابة 14 الف شخص

وكشفت طالباني بالقول إنه في الاشهر القليلة المقبلة سيتم وضع خطوة مهمة اطلقنا عليها تسمية "الثورة الزراعية" بافتتاح مركز بحوث زراعية ستعمل فيه قرابة 106 شركات أجنبية، وسنتواصل من خلالها مع بلدان العالم وخاصة هولندا، موضحة أن محافظات الاقليم سيتم ربطها بهذا المركز ايضا.