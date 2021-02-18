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طالباني: اتفاق بغداد - أربيل عامل استقرار وكوردستان بيئة آمنة لجذب المستثمرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-18T15:03:11+0000
طالباني: اتفاق بغداد - أربيل عامل استقرار وكوردستان بيئة آمنة لجذب المستثمرين

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الخميس، أن اقليم كوردستان بيئة آمنة لجذب الشركات والمستثمرين الاجانب، لافتا الى ان الاتفاق السياسي بين بغداد واربيل سيزيد من الاستقرار.

وقال طالباني خلال مشاركته في ملتقي مجلس العمل الفرنسي العراقي الذي انعقد في بغداد عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاصلاحات التي تقوم بها حكومة الاقليم تهيئ ارضية اكثر ملائمة للشركات الاجنبية".

واضاف أن "الملتقى انعقد بمشاركة كل من رئيس مجلس العمل الفرنسي-العراقي ارنولد برولاك ورئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم سفين دزيي وممثل حكومة الاقليم لدى فرنسا علي دولمري والقنصل الفرنسي لدى اربيل".

وطمأن طالباني الشركات والمستثمرين الفرنسيين بان ةاقليم كوردستان منطقة آمنة ومستقرة وان حكومة الاقليم لا تسمح ابدا بتكرار اي حادث مماثل للذي حصل في الايام الماضية ضد اربيل".

واشار الى "خطوات الاصلاح التي تقوم بها حكومة الاقليم، وانها ستتخذ لاحقا وفي اطار خطوات الاصلاح عددا من الخطوات الاصلاحية في القانون السابق".

وبين طالباني ان "كل هذه الخطوات هي عوامل تشجيع تساعد في تقويتها لجذب المستثمرين والشركات الاجنبية الى اقليم كوردستان".

وتطرق في قسم اخر من الملتقى الى "استراتيجية الحكومة في تنويع اقتصاد الاقليم"، مشيرا الى "اهمية قطاعات الزراعة والصناعة التي بامكان الشركات الفرنسية ان تساعد حكومة الاقليم والشركات المحلية لتكون لها دور مهم في التنمية".

ولفت طالباني الى "آخر تطورات المباحثات بين اقليم كوردستان وبغداد واعلن انه من اجل تكون لحكومة الاقليم والحكومة الاتحادية امكانيات اكبر لجذب المستثمر الاجنبي فهما بحاجة الى الامان والاستقرار السياسي".

واضاف انه "من اجل هذا فان اتفاق اربيل وبغداد سيكون عاملا مساعدا لايجاد الامان وترسيخ الاستقرار في العراق اجمع".

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