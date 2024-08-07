طاقة تعلن اكتمال بيع حصتها في حقل اتروش النفطي بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة "أبوظبي" الوطنية للطاقة - طاقة، يوم الأربعاء، أن استكملت عملية بيع حصتها البالغة 47.4% من حقل تروش النفطي في إقليم كوردستان العراق.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أنه تم بيع الحصة الى شركة جنرال اكسبلرويشن بارتنرز، وذلك عبر شركة طاقة انترناشيونال بي في التابعة والمملوكة بالكامل لـ"طاقة".

وأبرمت شركة "طاقة" في مطلع العام الحالي، اتفاقا مع شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز" البريطانية لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كوردستان العراق.

وقالت "طاقة" في بيان حينذاك إنها "أبرمت اتفاقات البيع من خلال شركة "طاقة إنترناشيونال بي في"، مشيرة إلى أن الصفقة تظل خاضعة للحصول على موافقات "الأطراف الثالثة".