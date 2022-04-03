ضوابط جديدة لتوزيع الوقود الحكومي في حلبجة

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الطاقة في إدارة حلبجة، ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، وضع محددات لتوزيع الوقود المدعوم حكومياً في محطات الوقود.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بهدف تقليل الزخم الحاصل على محطات توزيع البنزين المدعوم حكومياً بـ(690) ديناراً، تقرر منع منح الوقود للسيارات التي لا تحمل لوحة أرقام، وكذلك منع منح الوقود للدراجات النارية".

وتعاني مناطق إقليم كوردستان، من شحة في البنزين وارتفاع أسعاره بسبب قلة الكمية المرسلة من وزارة النفط الاتحادية.

وتظاهر عدد من سائق مركبات الأجرة أمام مبنى محافظة السليمانية، في وقت سابق من يوم الأحد، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتعتبر مادة البنزين من الضروريات اليومية، لسائقي المركبات، إلا أن الإدارة المحلية في السليمانية لم تتمكن حتى الآن من ضبط سعر المحروقات وإيجاد حل مناسب لهذه المشكلات التي تؤثر على المواطنين.

وارتفعت أسعار البنزين في إقليم كردستان، حيث وصلت سعر اللتر الواحد مؤخراً إلى أكثر من ألف دينار عراقي.

وذكر مراسل الوكالة، أن البنزين يباع حاليا في مدينة السليمانية بسعر 1100 دينار للتر الواحد من (المحسن)، فيما وصل سعر اللتر الواحد من البنزين العادي إلى 1000 دينار، فيما يباع اللتر الواحد من نوعية (السوبر) ب 1175 ديناراً.

ونتيجة للارتفاع المتواصل بسعر البنزين تشهد مدن عدة من محافظة السليمانية وإدارة رابرين وكرميان، تظاهرات بشكل شبه دوري، وذلك احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.