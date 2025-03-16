ضمن مشروع الـ16 ألف سلة غذائية.. روانكة توزع دفعة جديدة في إدارة كرميان

شفق نيوز/ شهدت إدارة كرميان، يوم الأحد، توزيع دفعة جديدة من السلات الغذائية التي تقدمها منظمة روانكه، ضمن حملتها لتوزيع 16 ألف سلة غذائية للعائلات المحتاجة في إقليم كوردستان.

و شمل التوزيع أقضية ونواحي كفري، دربنديخان، رزگاري، سەرقەڵا - كفري، پێباز، ومیدان، حيث تم توزيع السلال الغذائية لضمان وصول الدعم إلى الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وقالت منظمة روانگە، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حملة التوزيع تأتي ضمن خطة مستمرة لتقديم الدعم الإنساني للعائلات المحتاجة".

وأضافت أن "الهدف هو التخفيف من الأعباء المعيشية لهذه الأسر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي".

وتواصل منظمة روانكه والجهات الداعمة جهودها لضمان استمرار توزيع المساعدات الغذائية في مختلف مناطق الإقليم، وسط تأكيدات على أهمية هذه المبادرات في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاعها المعيشية.