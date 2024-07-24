ضمن مبادرة دولية .. "رواندوز" تتنافس على لقب "القرية السياحية" العراقية

شفق نيوز/ قررت هيئة السياحة العراقية، اليوم الأربعاء، إدراج قضاء "راوندوز" التابع لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان ضمن المبادرة الدولية التي اطلقتها الامم المتحدة في العراق قبل حوالي ثلاثة أعوام لاختيار منطقة يُطلق عليها اسم "القرية السياحية" على مستوى العراق كافة.

وقال مدير قسم التخطيط والمتابعة في هيئة السياحة اياد كاظم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مدير السياحة في القضاء پاريز یوسف وحضرته وكالة شفق نيوز، ان هذه المبادرة تهدف الى استقطاب المزيد من السائحين من الخارج والداخل، مردفا بالقول: نحن أطلقنا هذه المبادرة في العام 2021 للمناطق الجذابة، وعملنا مع المسؤولين في المناطق السياحية في وسط وجنوب العراق.

وأطلقت الأمم المتحدة هذه المبادرة الدولية في العام 2021 في العراق وهي تشمل 9 مناطق في البلاد، وأشار كاظم بهذا الصدد إلى أن الهيئة قد اختارت مجموعة من المناطق السياحية، وبعدها قامت بالتنسيق مع المحافظات لاختيار القرى السياحية.

وأوضح أن موضوع القرى السياحية موضوع اتحادي و يشمل اقليم كوردستان، وهذه المبادرة محل اهتمام هيئة السياحة العراقية، ولدينا تنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الجانب، منوها الى أن هذه المبادرة لا تقتصر على قطاع السياحة فقط بل هي تشمل تبادل الثقافات، والعادات والتقاليد، وفعاليات ونشاطات الفنون والآداب، ودعم الشباب والمرأة في المجتمع.

ودعا كاظم، المحافظات إلى التنسيق مع الدوائر السياحية التي لديها اسماء مناطق ضمن هذا القطاع لارسالها الى العاصمة بغداد من اجل معرفة تلك المناطق المرشحة التي تتنافس ضمن اطار المبادرة.

وتابع مدير قسم التخطيط والمتابعة في هيئة السياحة القول ان: العديد من الدول شاركت في هذه المبادرة الدولية والأمر لا يقتصر على العراق وحسب، بل يشمل قرابة 100 منطقة ومدينة وقرية سياحية في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى انه، في العام 2023 فازت أربع قرى سياحية عربية على المستوى العالم في عمان ومصر والأردن وجميعها تقع قرب الأنهر.

من جهته قال مدير السياحة في "رواندوز" پاريز یوسف، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "وفدا من هيئة السياحة العراقية برئاسة الدكتور اياد كاظم قد زار القضاء اليوم، وقد أسعدنا ادارجهم (رواندوز) ضمن المنافسة ضمن تلك المبادرة".

وأضاف "نحن بدورنا سنبذل جهودنا لتحقيق اكبر عدد ممكن من النقاط ضمن المنافسة في هذه المبادرة لتكون (رواندوز) هي (القرية السياحية) على مستوى إقليم كوردستان والعراق كافة".

ويقع قضاء راوندوز شمال شرق محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق على بعد 110 كم بين الواديين السحيقين "خرند و كلي خاله رش".

وهو أقدم قضاء في محافظة أربيل، وكان عاصمة لامارة سوران التي حكمت لقرون عديدة مساحات واسعة من الإقليم.

وتقع راوندوز عند سفح صخري يحيط به واديان عميقان. والمنطقة عموما تحيط بها سلاسل جبال شاهقة تعانق السماء الصافية للمنطقة. وهناك طريق يمر عبر مدينة سوران نحو راوندوز، ومن سوران يمكن للمصطاف أن يرى مدينة راوندوز قبل بلوغها، حيث تتوزع مبانيها العامة والخاصة بشكل هندسي يجسد طراز العمران الجبلي بأبهى صوره.

ومن راوندوز يمكن للسائح أن يواصل سيره مرورا بمنتجع بانك وصولا الى مصيف و شلال بيخال الشهير.