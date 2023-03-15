ضمن فعاليات مهرجان الربيع.. أربيل تقيم معرضاً للصور الفوتوغرافية (صور)

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، معرض للصور الفوتوغرافية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الربيع في المدينة.

وقال الفنان حمه هاشم (مشارك في المعرض)، لوكالة شفق نيوز إن "الصور المشاركة تعود لـ24 فناناً ومصوراً في عموم محافظات إقليم كوردستان، حيث تعبر عن أماكن ولقطات جميلة وملفتة في مدينة أربيل خاصة، وإقليم كوردستان عموماً".

بدوره، ذكر فرهنگ جمال (مشارك في المعرض) للوكالة، أن "إحدى الصور الفوتوغرافية التي تعود له وضعت في هذا المعرض، وهي لعدد من عمال النظافة وهم يقومون بتنظيف نوافذ أحد الأبنية الطويلة في مدينة أربيل كتعبير عن معاناة هذه الفئة من المجتمع".

ومن المقرر أن يستمر مهرجان الربيع في مدينة أربيل الذي يحتوي على عدد كبير من الفعاليات لغاية 20 من الشهر الحالي.