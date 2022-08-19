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ضمن عمليات التنسيق المشترك..البيشمركة تمشط مناطق شاسعة في اطراف خانقين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-19T08:44:47+0000
ضمن عمليات التنسيق المشترك..البيشمركة تمشط مناطق شاسعة في اطراف خانقين

شفق نيوز/ اكد قائد عسكري في البيشمركة، يوم الجمعة، تمشيط وتطهير 30 كيلومترا مربعا في اطراف قضاء خانقين ضمن عمليات التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة.

وقال آمر اللواء الثالث – المحور الأول للبيشمركة المقدم جليل مام فائق، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات اللواء ومكافحة إرهاب كوردستان شنوا عمليات تمشيط وتطهير للمناطق في اطراف خانقين و ضمن مسؤوليات البيشمركة (براوري باوة محمود صالح اغا ) وغيرها بحثا عن بؤر وأوكار داعش"، مبينا أن "العمليات شملت تطهير أكثر من 30 كم2 في المناطق النائية الساخنة".

وأضاف ان "عمليات التمشيط تمت بنجاح دون أي مشاكل و أي إصابات وخسائر بشرية دون العثور على أي اوكار او اثار لداعش في مناطق مسؤولياتنا"، مشيرا الى "قواطع اللواء الثالث للبيشمركة خالية من أي نشاط او تواجد إرهابي بفعل العمليات الاستباقية والنوعية المستمرة التي منعت عناصر التنظيم من العودة او إعادة إحياء معاقلهم الإرهابية"

ونفذ وزارتا الدفاع والداخلية وتشكيلات الحشد الشعبي عمليات امنية شاملة بين حدود كوردستان ومحافظتي ديالى وصلاح الدين اطلق عليها "الإرادة الصلبة" ضمن خطة التنسيق المشترك لمعالجة الفراغات الأمنية والبؤر الإرهابية التي خلفها انسحاب البيشمركة من قواطعها عام 2017.

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