ضمن سلسلة لقاءاته .. وفد الديمقراطي الكوردستاني يزور مقر حركة التغيير في اربيل

شفق نيوز/ زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، حركة التغيير في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان "وفد الحزب الديمقراطي كان برئاسة المتحدث باسم الحزب محمود محمد اضافة الى عدد من أعضاء المكتب السياسي، ومنهم پشتيوان صادق و ساسان عوني و ڤالا فريد وجعفر ايمينكي حيث تم استقبالهم من قبل عضو خلية الادارة في حركة التغيير مصطفى سيد قادر و كاردو محمد مسؤول العلاقات الحكومية مع البرلمان وعدد اخر من قيادات الحركة".

وكان الحزب الديمقراطي قد اعلن سلسلة زيارات للاحزاب الكوردستانية يوم السبت الماضي وذلك للتباحث حول ملف الانتخابات البرلمانية في الاقليم.