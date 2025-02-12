ضمن دمج اللواءين 70 و80.. البيشمركة تعيد توزيع مؤسساتها الصحية وسط خشية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة في مؤسسة البيشمركة، يوم الأربعاء، عن إعادة توزيع المؤسسات الصحية التابعة لها على الفرق والتشكيلات العسكرية، في إطار إعادة هيكلة القوات ودمج اللواءين 70 و80، فيما أشارت لمخاوف من عدم سد المستشفيات لحاجة القوات وفق الخارطة الجديدة.

وقال نائب مدير دائرة الصحة في وزارة البيشمركة، هاوزين عثمان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مؤسسات الصحة العسكرية سيتم توزيعها على الفرق والتشكيلات العسكرية، حيث ستبقى مستشفى (قلاچوالان) كمستشفى رئيسي، لكنها ستكون إداريًا تابعة للفرقة العاشرة، بينما سيتم توزيع مستشفيات أخرى مثل مستشفى (باوه نور، وچهارچوڕنه) على الفرقتين الثامنة والسادسة".

وأضاف عثمان، أن "هذه المستشفيات ستتحول إلى مستشفيات عسكرية بالكامل، مما يعني تغييرًا في بنيتها التنظيمية"، مشيرا إلى أن "هذا التغيير يأتي بسبب إعادة توحيد قوات البيشمركة 70 و80، لكن هناك مخاوف من أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لن تكون كافية لتلبية احتياجات القوات وفق الهيكلة الجديدة".

وفيما يخص مستشفى شورش، أكد عثمان أنه "لن يتم تقسيمه إلى عدة مراكز صحية، بل سيظل مستشفى واحدًا، إلا أن موقعه في الخريطة التنظيمية الجديدة قد يتغير"، مضيفًا أن "المرحلة الحالية تركز على إعادة ترتيب الموارد بما يتناسب مع هيكلة قوات البيشمركة".

وأشار إلى أن "التحدي الرئيسي لهذا التغيير يكمن في تقليص الموارد الطبية المتاحة مقارنةً بعدد المرضى المحتملين"، مبينا "نحن لا نزال نناقش كيفية معالجة هذا النقص دون التأثير على الخدمة الصحية المقدمة".

وفي هذا السياق، كشف عثمان، أن "هناك دراسة لتحويل بعض الحالات المرضية الزائدة إلى المستشفيات الحكومية في السليمانية، نظرًا لأن بعض هذه المستشفيات تعاني أيضًا من نقص في الموارد الطبية، ما قد يسبب ضغطًا مضاعفًا على القطاع الصحي العام".

ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة البيشمركة، مثل مستشفى مام جلال، تبلغ حوالي 1480 سريرًا، ولكن وفقًا للخطة الجديدة، سيتم تخفيض هذا الرقم إلى ما بين 200 و250 سريرًا فقط، مما يثير مخاوف من تأثير ذلك على كفاءة العلاج وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وتسعى وزارة البيشمركة إلى إعادة توزيع مواردها الصحية بما يتناسب مع إعادة هيكلة القوات، إلا أن هذا التوجه يواجه مخاوف من تأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للجنود، وسط تساؤلات حول مدى قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب الزيادة المحتملة في أعداد المرضى المحولين من مستشفيات البيشمركة.

ويشهد قطاع الصحة العسكرية في كوردستان تحولات كبيرة بسبب إعادة هيكلة قوات البيشمركة، حيث يتم توحيد اللواءين 70 و80 في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز التكامل الدفاعي ومع ذلك، يثير هذا التغيير تحديات، خاصة في مجال الرعاية الصحية، إذ أن الموارد الطبية قد لا تتماشى مع الاحتياجات الفعلية بعد إعادة التوزيع، مما يجعل إيجاد حلول بديلة أمرًا ضروريًا لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية بكفاءة.