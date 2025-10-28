ضمن خطة "روناكي".. فرق الكهرباء تباشر أعمالها بقضاء رانية في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن مباشرة الفرق الفنية التابعة لمشروع "روناكي" (النور) أعمالها الميدانية في قضاء رانية بمحافظة السليمانية، وذلك في إطار خطة توسيع المشروع لتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة في جميع مناطق الإقليم.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الفنية شرعت بتنفيذ مهامها الميدانية في قضاء رانية، وتم توزيع أجهزة التسجيل الذاتي على المواطنين، استمراراً لجهود حكومة الإقليم في توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر".

وأضافت الدائرة أن "مشروع روناكي يشهد توسعاً متزايداً، إذ يستفيد حالياً أكثر من أربعة ملايين مواطن من خدمة الكهرباء المستمرة في عموم الإقليم"، مشيرة إلى أن "تطبيق المشروع أسهم في إيقاف عمل أكثر من 3200 مولدة أهلية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على جودة الهواء وساهم في الحد من التلوث البيئي".

وأوضحت أن "عدد المواقع التجارية التي تم تزويدها بالكهرباء المستمرة تجاوز 115 ألف موقع ضمن المشروع"، مؤكدة أن "الحكومة عازمة على تعميم المشروع ليشمل جميع مناطق إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026".

وختمت دائرة الإعلام والمعلومات بيانها بالإشارة إلى أن "مركز خدمات مشروع روناكي متاح للمواطنين للإجابة على استفساراتهم عبر الاتصال بالرقم 1992، ويعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024، عن مشروع (النور = روناكي) بهدف القضاء على مشاكل الكهرباء التي عانة منها الإقليم منذ عقود من الزمن.