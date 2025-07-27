ضمن حملة "المحتوى الهابط".. آسايش أربيل يعتقل "تيكتوكر" شهير

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية آسايش أربيل، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على "التيكتوكر" الشهير "كەیفی زراري، ضمن حملة مكافحة "المحتوى الهابط.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها بأمر من قاضي تحقيق أمن أربيل، تم إلقاء القبض على المتهم "كەیفی صابر حمد"، المعروف بـ(كەیفی زراري)، بتهمة إساءة استخدام الهاتف المحمول ونشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب تتنافى مع القيم والأعراف الاجتماعية.

وأهابت المديرية بأي شخص لديه شكوى قانونية ضد المعتقل أو معني بالأمر إلى مراجعتها.