ضمن حملة "المحتوى الهابط".. أسايش أربيل تعتقل "علي مام بكر"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسایش أربيل، يوم الأربعاء، القبض على "تيك توكر" بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة مكافحة "المحتوى الهابط".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بأمر من قاضي التحقيق في مديرية أسایش أربيل، تم إلقاء القبض على التيك توكر (علي مام بكر) بتهمة إساءة استخدام وسائل الاتصال والتأثير على القيم المجتمعية".

وأشارت إلى أنه "قام بنشر مقاطع فيديو أثارت استياء المواطنين".