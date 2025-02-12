ضمن "إجراءات مالية جديدة".. حكومة كوردستان توقف التعيينات والمخصصات الإضافية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إيقاف التعيينات بمختلف أشكالها وتجميد المخصصات الإضافية والمكافآت، ضمن إطار "توحيد الإجراءات المالية" بين حكومتي أربيل وبغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه التوجيهات جاءت استناداً إلى قرارات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الخامس من الشهر الجاري، والذي ناقش سبل إدارة الموارد المالية في ظل عدم إقرار الموازنة العراقية الجديدة حتى الآن".

وبحسب البيان، فقد ألزمت الحكومة وزاراتها بقائمة الرواتب الخاصة بشهر كانون الثاني/ يناير 2025، واعتمادها كأساس للصرف، مع وقف جميع التعيينات الجديدة بمختلف أشكالها، سواء الدائمة أو العقود أو المؤقتة أو تلك التي تعتمد على الإيرادات المحلية أو التعويضات.

كما شملت التوجيهات، وقف منح المخصصات الإضافية والمكافآت للموظفين كافة، مع الالتزام فقط بالمبالغ المحددة في كشوفات الرواتب لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2024.

كما قررت الحكومة، بحسب البيان، حظر نقل الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ووقف احتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد في الوقت الحالي، وذلك ضمن إجراءات التقشف وضبط الإنفاق العام.

وتأتي هذه القرارات في سياق الأزمة المالية التي تواجهها حكومة إقليم كوردستان نتيجة تأخر إقرار الموازنة العراقية لعام 2025، كما سبق أن شهد الإقليم تحديات مماثلة في السنوات الماضية، حيث لجأت الحكومة إلى اتخاذ تدابير تقشفية وإعادة تنظيم الإنفاق المالي.

وجاءت هذه الإجراءات في ظل استمرار المفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن حصة كوردستان من الموازنة العامة وآلية توزيع الإيرادات.