ضمت أكثر من 180 نوعاً.. "حديقة حيوانات اربيل" واجهة سياحية يرتادها المئات يومياً (صور)

شفق نيوز/ تعتبر حديقة الحيوانات في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان واحدة من أشهر المعالم السياحية حيث يرتادها المئات بشكل يومي.

وقال صاحب حديقة حيوانات اربيل هيرش طيار لوكالة شفق نيوز؛ ان "فكرة هذه الحديقة بدأت عام 2010 وهي فكرة مختلفة وتُعد هذه الحديقة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى العراق".

وأضاف أن "الحديقة تضم اكثر من ألفي حيوان يتوزعون على أكثر من 180 نوعية".

ومن جانبها قالت سما القيسي وهي مواطنة من بغداد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الحديقة هي فكرة جميلة وتجربة رائعة في العراق حيث ان فيها اعداد كبيرة جدا من الحيوانات المختلفة التي لم نرها من قبل ونتمنى تكرار هكذا تجارب في بقية المحافظات العراقية ايضا".

بدوره؛ قال محمد عمر مدير اعلام الحديقة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الكثير من السياح يزورون هذه الحديقة بشكل يومي وباتت كوجهة سياحية للعوائل اضافة الى العديد من الطلاب الذين يأتون في رحلات علمية وغيرهم".